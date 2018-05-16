Dolar ve euroda yüksek seyir yeni güne taşındı
Serbest piyasada ilk işlemlerde dolar/TL 4.46, euro/TL ise 5.28 lira seviyesinden işlem görüyor.
Küresel piyasalarda dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanırken, en fazla kaybı TL yaşadı.
Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ile Fitch’in Türkiye ekonomisine dair açıklamaları ve Hazine ihalelerine gelen düşük talep döviz kurunu yeni rekorlara taşıdı. Dün gün içinde dolar 4.4744 TL, euro ise 5,3020 TL’yi gördü.
Dolar/TL bu sabah da yüksek seviyelerdeki yerini koruyarak 4.46 lira civarından güne başladı. Saat 09.16'da dolar/TL 4,4638, euro/TL 4,2862 seviyesinden işlem görüyor.
Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde
Brent petrol de yeni güne dünkü kapanış seviyesi olan 78.25 dolardan başladı. Petrolde bu seviyeler en son 2014 yılı Kasım ayında görülmüştü.