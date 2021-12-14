Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

Döviz kurları, dün olduğu gibi bu günde yükselişlerle başladı. Sabah saatlerinde sakin seyreden kurlar, piyasa açılışına doğru yükselişe geçti. Dolar/TL ve euro/TL, yükselişler sabah saatlerinde yüzde 3'ün üzerini gördü.

Dolar/TL, 14,2941 ile gün içi zirvesini görürken euro/TL'de ise gün içi zirve 16,1386 oldu.



Yüzde 3'ün üzerini gören değer artışlarının ardından bir miktar gerileyen dolar/TL, 14,15-14,20 aralığında dengelendi. Euro/TL de benzer şekilde 16 lira civarında dalgalanıyor.

Müdahale sonra 14 liranın altına inmişti

Dün 14,63'e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatıın altında 13,83'ten tamamlamıştı. Dün piyasa kapanışına doğru 13,80'in de altına çekilen dolar/TL, akşam saatlerinde ve gece boyunca 13,80-13,85 bandında yatay seyretti.