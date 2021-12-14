Dolar ve euroda yükseliş sürüyor
Dünkü müdahale sonrası sakinleşen döviz kurları bu sabah, piyasaların açılışına doğru hareketlendi. Dolar ve euro, TL karşısında yüzde 3'ü aşan değer artışları yaşıyor.
Döviz kurları, dün olduğu gibi bu günde yükselişlerle başladı. Sabah saatlerinde sakin seyreden kurlar, piyasa açılışına doğru yükselişe geçti. Dolar/TL ve euro/TL, yükselişler sabah saatlerinde yüzde 3'ün üzerini gördü.
Dolar/TL, 14,2941 ile gün içi zirvesini görürken euro/TL'de ise gün içi zirve 16,1386 oldu.
Yüzde 3'ün üzerini gören değer artışlarının ardından bir miktar gerileyen dolar/TL, 14,15-14,20 aralığında dengelendi. Euro/TL de benzer şekilde 16 lira civarında dalgalanıyor.
Müdahale sonra 14 liranın altına inmişti
Dün 14,63'e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatıın altında 13,83'ten tamamlamıştı. Dün piyasa kapanışına doğru 13,80'in de altına çekilen dolar/TL, akşam saatlerinde ve gece boyunca 13,80-13,85 bandında yatay seyretti.