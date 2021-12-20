Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL akşam saatlerinde yüzde 10'u aşan yükselişle 18,30'u aştı. Euro/TL de yüzde 10'u aşan artışla 20.74 seviyelerini gördü.

Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yöntemiyle piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptı. Merkez'in müdahaleleri gün içerisinde kurda düşüş sağlasa da aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı. TCMB bugünkü hareket sonrasında bir aksiyon almadı.

Öte yandan Türkiye'nin risk primi de yükselmeye devam ediyor. CDS'ler 596 puan ile 600 puana dayandı. 10 yıllık tahvil faizleri de ilk kez yüzde 23'ün üzerine çıktı. Bugün 23.63 seviyesi görüldü.

Borsa iki kez devre kesti

Borsa İstanbul, haftaya sert hareketlerle başladı. İki kez devre kesinin uygulandığı günde satıcılı görünüm ağırlık kazandı.

Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiğini açıkladı. 16:23'te başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla devre kesici ikinci kez uygulanmaya başladı.

Borsa günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 2056 puandan tamamladı.

Bu arada borsada cuma günü yaşanan yüzde 8.5 kaybın ardından, BIST50 Endeksinde bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

BIST'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.



Yine Cuma günü erken saatlerde ise New York Fed başkanı John Williams CNBC'ye, Fed'in Mart

ayında tahvil alımları programını durdurarak 2022 yılında faiz artırımı gerçekleştirme imkanı

elde edeceğini söylemişti.