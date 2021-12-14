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Dolar ve euroda yükseliş yüzde 4'e dayandı

Dünkü müdahale sonrası sakinleşen döviz kurları, bugün de yükselişini sürdürüyor. Kurlar, TL karşısında yüzde 4'e yakın değer kazanırken dolar/TL, 14,35'e yaklaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Döviz kurları, dün olduğu gibi bu günde yükselişlerle başladı. Sabah saatlerinde sakin seyreden kurlar, piyasa açılışına doğru yükselişe geçti. Dolar/TL ve euro/TL, artış yüzde 4 sınırına dayandı. 

Dolar/TL, 14,3442 ile gün içi zirvesini görürken euro/TL'de ise gün içi zirve 16,2364 oldu. 

Günün ikinci yarısının başına dolar/TL, 14,30'un euro/TL de 16,20'nin hemen üzerinde işlem görüyor.   

Müdahaleden sonra 14 liranın altına inmişti

Dün 14,63'e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatıın altında 13,83'ten tamamlamıştı. Dün piyasa kapanışına doğru 13,80'in de altına çekilen dolar/TL, akşam saatlerinde ve gece boyunca 13,80-13,85 bandında yatay seyretti. 

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