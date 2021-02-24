Dolar ve euroda yükselişler yüzde 1'i geçti

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmet Komitesi sunumu ve vereceği mesajlar bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta ortasında 6,90'ın da altına çekildikten sonra dolar/TL'de cuma günüyle birlikte başlayan yükseliş trendi üst üste 4. gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde 7,10'un altında seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi. Günün ikinci yarısında da devam eden yükseliş hareketi sonrası dolar/TL, yüzde 1,1 primle 7,18'i, geçti. Benzer grafikleri çizen euro/TL'de ise 8,73'ler görüldü. Euro/TL , geçen hafta 8,36 ile son 6 ayın en düşük seviyelerindeydi.

7,10 seviyesi kritik

Vakıf Yatırım tarafından paylaşılan bilgi notunda 7,10'un üzerinde kalıcı olup olmayacağının önemine değinildi. Kurumdan paylaşılan değerlendirme şöyle:

"Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta TCMB PPK toplantısı ve Fitch'in görünüm güncellemesi ardından nispeten yatay seyreden TL'de, bu haftaya başlarken diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak dolara karşı değer kaybı görüldü. Dün kısa vadede önemli direnç olarak takip ettiğimiz 7.10 seviyesinin üstüne ataklar görsek de henüz bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmış değil. 7.10 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz halinde bir süre yukarı yönlü baskı görülebilir. Aşağıda ise 6.90 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz."