Dolar, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi: 7,41'i görüldü

Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz artırımı kararıyla oldukça hareketli geçiren döviz piyasalarında dolar/TL ve Euro/TL kurlarında kayda değer düşüşler yaşanmıştı. O düşüşler yılın son haftasında da devam ediyor. Son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 7,45'nin altına kadar geriledi. 7,4107'i gören dolar/TL bu seviyeleri son olarak 4 Eylül'de görmüştü. Kapanışa doğru yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL, 7,46-7,47 seviyelerine yükseldi. Saat 16:15 itibarıyla dolar/TL yüzde 1,6 kayıpla 7,4660'tan değerleniyordu.

Euro/TL de benzer grafikleri çizerek düşüşünü sürdürüyor. Yüzde 2'ye yaklaşan değer kaybıyla 9,0480'e çekilen euro/TL kuru, Saat 16:15'te 9,1205'ten işlem görüyordu.

TCMB'nin rezervleri kasımda yüzde 2,2 azaldı

TCMB'nin kasım ayı uluslararası rezervler verilerine göre, resmi vezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolara geriledi.

"7,50'nin altında kapanışlar çok önemli"

A1 FX Araştırma Müdürü Eren Can Umut tarafından hazırlanan dolar/TL analizinde, kısa vadede kritik seviye olan 7,50 desteğine ve bu seviyenin altındaki kapanışların önemine dikkat çekti. Umut'un raporının ayrıntıları şöyle:

"Kısa vadede bir hayli önem verdiğimiz 7,5000 desteğinin aşağısının test edildiğini görüyoruz. Geri çekilmenin devamı adına bu seviyenin altında kapanışların oluşması gerektiğini not edelim. Şayet böyle bir durumda 7,4000 ara desteği ile birlikte 7,2800 seviyesine kadar gevşemenin sürme ihtimali belirecektir. Paritede 7,5000 desteğinin kırılamaması ise yukarı yönde atakların oluşmasına sebebiyet verebilir. Böyle bir fiyatlamanın oluşması durumunda ilk olarak 7,6000 direncini izliyor olacağız. özellikle bu seviyenin aşılabilmesi ile 7,6800 ve 7,7500 dirençlerinin potaya gireceğini şimdiden notlarımıza ekleyelim."

Capital Economics: Faiz artırımı güven aşıladı, TL önümüzdeki güçlenebilir

Capital Economics tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin geçen hafta gösterge faiz orananı yüzden 17'ye çıkarma kararının yatırımcılara güven aşıladığı belirtildi. Kuruluşun gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, TCMB tarafından alınan kararın bankanın kredibilitesini yeniden inşa etme ve önceki dönemde alınan kararların yarattığı hasarı ortadan kaldırma niyetini gösterdiğini vurguladı.



Ekonomist, Türkiye'de alınan tedbirlerin büyüme görünümünde tersine hareket yaratabileceği ortamda TCMB'nin faiz artırımı kararının enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti. Tuvey, alınan kararı ile TL'nin önümüzdeki aylarda güçlenebileceğini vurguladı.

Commerzbank: TCMB'nin faiz artırımı cesaret verici

Commerzbank tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin geçen hafta aldığı faiz artırımı kararının cesaret verici olduğu belirtildi.



Kuruluş tarafından kaleme alınan raporda, TCMB'nin faiz artırımı kararının cesaret verici olduğu ve kamuoyuna bankanın istikrarlı para politikası kararlılığı konusunda mesaj ilettiği ifade edildi.

Bankanın kur ve emtia araştırmaları birimi başkanı Ulrich Leuchtmann, "Bununla birlikte bankanın son yıllardaki adımları ile güven erozyonuna uğramış olması dikkate alındığında bazı şüpheci yaklaşımları da haklı görmek gerekir" ifadelerini kullandı. Analist, "Güvenin yeniden kazanılması için 1 yeni başkan ile 2 faiz artırımından dana fazlası gerekebilir" yorumu yaptı.