Dolar yatay, borsa satıcılı

31 Mayıs 2019

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar/TL, dün yüzde 2,2 azalışla 5,8805'ten günü tamamladı.

Dolar/TL bugüne dalgalı bir seyirle başlamasının ardından saat 11:25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,8775'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,5780, sterlin/TL de yüzde 0,5 yükselişle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1147, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,2625 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8500 seviyesinin önemli destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa 90 binde zorlandı

Açılışta BIST 100 endeksi, 186,83 puan ve yüzde 0,21 azalışla 89.824,79 seviyesine geriledi. Dün yurt dışı borsalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 3,24 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 90.011,62 puandan tamamlamıştı. BIST bugün 88.875 puana kadar gerilerken, yüzde 0.7 düşüşle 89 binin üzerinde kalmaya çalışıyor.

Analistler, dünya borsalarındaki negatif seyre karşın yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını bildirdi.

Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) 500'ün altına inmesi ve dolar/TL'nin düşüşünü sürdürerek 5,88 seviyesine gerilemesinin pay piyasalarında alımların güçlenerek genele yayılmasını sağladığını ifade eden analistler, pay piyasalarının dolar bazlı haftalık getirisinin yüzde 8’i aştığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

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