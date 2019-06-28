Dolar yatay seyir izliyor

28 Haziran 2019

Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler nedeniyle yakından izlenen G20 zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye odaklanan piyasada dolar/TL 5.80'in altında yatay seyrini sürdürüyor.

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak S400 ve F35 programı kaynaklı riskler nedeniyle ABD- Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü yapılacak ikili görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Bu çerçevede dolar/TL hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket etti. Dün akşam 5.76'nın üzerinde dengelenen dolar/TL, bu sabah 5.77 seviyelerinde yatay seyir izliyor.