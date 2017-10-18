Dolar yatay seyirde
Dünü 3.6660'dan kapatan dolar/TL yeni günde ilk işlemlerde 3.6642 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.6642 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6660'dan kapatmıştı.
Euro/TL 4.3121'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1765 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 58.21, altının ons fiyatı da 1286.47 dolardan işlem görüyor.
Sakin seyir erken son buldu
Haftanın ilk işlem gününde 3.64 civarında sakin bir seyir izleyen dolar/TL, dün yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD Başkanı Trump’ın sonraki Fed başkanı olarak para politikasını sıkılaştırma yanlısı birine sıcak baktığını gösteren bir haberin ardından dolarda yaşanan küresel değerlenme, dolar/TL’nin 3.67’yi test etmesini sağladı.
Son günlerde Türkiye dahil gelişmekte olan ülke piyasalarının Fed’in yeni başkanının kim olacağı konusuna odaklandığını belirten analistler, öne çıkan isimler üzerinden çeşitli dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Teknik olarak ise, 3.6250’de destek bulan dolar/TL’de 3.6630-3.6720 aralığı direnç olmayı sürdürüyor.
Piyasaların takip edeceği veriler şu şekilde:
15:30 - ABD, Eylül ayı inşaat ruhsatları
15:30 - ABD, Eylül ayı yeni konut inşaatları