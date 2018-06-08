Dolar yatay seyre döndü

08 Haziran 2018

TCMB'nin güçlü sıkılaştırma adımlarının ardından dolar/TL 4.50-4.51 civarında seyrini sürdürüyor. Dünkü faiz kararı öncesi 4.58 civarında işlem gören dolar/TL, 4.4560'a kadar geriledikten sonra günü 4.50'nin hemen altında tamamladı. TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 2'ye yaklaşırken, TL açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.

Kur, bu sabah 4.5160 seviyesini test ederken, saat 09.50 itibariyle 4.4950 seviyesinde yer aldı. Sabah 5.31'in üzerini test eden euro/TL 5.2950 civarında.

Fed ve ECB kararları da önemli

TCMB'nin dünkü adımıyla nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışı 500 baz puana ulaşırken, ekonomistler atılan bu adımı TL'yi destekleme, enflasyon ve beklentilerindeki bozulmayı durdurma açısından oldukça olumlu buluyorlar. Ancak para politikasının seçimlerin ardından nasıl bir yön izleyeceğinin TL cinsi varlıkların seyri açısından orta uzun vadede önemli olacağı da vurgulanıyor.

Piyasalar önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının önemine dikkat çekerken, bundan sonra piyasalarda izlenecek ve fiyatlanacak gelişmelerin

arasında en belirleyici olanın ise seçim gündemi olarak belirliyorlar.

En önemli belirleyici seçim gündemi

Bir bankanın döviz masası müdürü, "TCMB son dönemde attığı adımlarla para politikasına ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu. Bunun etkisini piyasalarda da gördük. Özellikle 10 yıllık tahvil getirilerinin faiz kararıyla 30 baz puan düşmesi uzun vadede adımın değerini ortaya koyuyor. Para politikası açısından güven tesis edildi" dedi ve ekledi: "Bunun ötesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının kararı bu iyimserliği azaltıyor. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik de oldukça kuvvetli değer kayıpları gördük. Yunanistan ile yaşanan süreci de piyasalar AB ile ilişkiler kapsamında takip edecek. Ancak görünen o ki, TCMB kararının ardından piyasalardaki en önemli belirleyici seçim gündemi olacak."