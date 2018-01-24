Dolar yeni güne düşüşle başladı

24 Ocak 2018

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,7657 seviyesinde. Dolar dün günü 3,7820'den kapatmıştı.

Euro/TL 4,6415'ten işlem görürken, euro/dolar 1,2320 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 69,83, altının ons fiyatı da 1341,07 dolardan işlem görüyor.

Kur tarafında hareketlilik arttı

Afrin’e operasyon sonrasında 3.85 seviyesini gören dolar/TL, kazanımlarının tamamını geri verdi ve 3.80 seviyesinin altında hareketini sürdürüyor. Dün bir ara 3.80’e çıkan kur, bu seviyeden gördüğü satışlarla 3.77’ye kadar indi. Öte yandan dolar endeksi, 90.40 çevresinde ve piyasalarının nefes almasını kolaylaştırıyor.

Türkiye’deki risk algısında ciddi bir değişim olmadıkça dolar kurunda bir süre daha olumlu fiyatlamalar görülebileceğini belirten analistler, 3.7730 seviyesinin kuvvetli destek haline geldiğini belirtiyor. Kurun bu seviyenin altına doğru hamle yapması durumunda 3.75 seviyesine kadar düşüşü sürdürebileceği öngörülüyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11:30 - Ocak ayı öncü imalat PMI - Almanya

11:30 - Ocak ayı öncü hizmetler PMI - Almanya

12:00 - Ocak ayı öncü imalat PMI - Euro Bölgesi

12:00 - Ocak ayı öncü hizmetler PMI - Euro Bölgesi

18:00 - Aralık ayı İkinci el konut satışları - ABD

12:00 - Ocak ayı Ifo endeksi - Almanya