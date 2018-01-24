ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

Dolar yeni güne düşüşle başladı

Afrin’e operasyon sonrasında 3.85 seviyesini gören dolar/TL, bugün uluslararası piyasalarda 3,7657 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar yeni güne düşüşle başladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,7657 seviyesinde. Dolar dün günü 3,7820'den kapatmıştı.

Euro/TL 4,6415'ten işlem görürken, euro/dolar 1,2320 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 69,83, altının ons fiyatı da 1341,07 dolardan işlem görüyor.

Kur tarafında hareketlilik arttı

Afrin’e operasyon sonrasında 3.85 seviyesini gören dolar/TL, kazanımlarının tamamını geri verdi ve 3.80 seviyesinin altında hareketini sürdürüyor. Dün bir ara 3.80’e çıkan kur, bu seviyeden gördüğü satışlarla 3.77’ye kadar indi. Öte yandan dolar endeksi, 90.40 çevresinde ve piyasalarının nefes almasını kolaylaştırıyor.

Türkiye’deki risk algısında ciddi bir değişim olmadıkça dolar kurunda bir süre daha olumlu fiyatlamalar görülebileceğini belirten analistler, 3.7730 seviyesinin kuvvetli destek haline geldiğini belirtiyor. Kurun bu seviyenin altına doğru hamle yapması durumunda 3.75 seviyesine kadar düşüşü sürdürebileceği öngörülüyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11:30 - Ocak ayı öncü imalat PMI - Almanya 
11:30 - Ocak ayı öncü hizmetler PMI - Almanya 
12:00 - Ocak ayı öncü imalat PMI - Euro Bölgesi 
12:00 - Ocak ayı öncü hizmetler PMI - Euro Bölgesi
18:00 - Aralık ayı İkinci el konut satışları - ABD 
12:00 - Ocak ayı Ifo endeksi - Almanya

kur dolar piyasa euro

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.