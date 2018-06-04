Dolar yeni haftaya 4.63'ten başladı

04 Haziran 2018

Dolar kurunda 4.90’dan başlayan geri çekilme 4.45’te son buldu. Oldukça hareketli bir hafta geçiren TL güçlü bir görüntü vermedi. Buna karşın doların satış fiyatı geçen hafta yüzde 2,92’lik azalışla 4,5830 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 2,73’lük düşüşle 5,35 lira oldu.

Cuma gününü 4.64 seviyelerinden kapatan dolar/TL yeni haftaya 4.63 liradan başladı. Euro ise 5.4150 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi de 1.1690 seviyesinde.

Kurda son birkaç günde yaşanan geri çekilmenin 4,90’lara doğru yaşanan yükselişte aksiyon alamamış olan yabancılara fırsat verdiğini belirten analistler, borsada satış yaparak dolar alan yabancıların bu hareketinin kuru 4,60’lara taşıdığını düşünüyor.

Ağustos vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 18 sent düşerek varil başına 76.61 dolara geriledi.

Spot altın, geçen hafta yüzde 0.7 düştükten sonra biraz daha gerileyerek ons başına 1,291.48 dolara indi.