Dolar yeni haftaya hareketli başladı

07 Ekim 2019

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 5,70'in altında kapanan dolar kuru, bu sabah piyasaların açıldığı işlemlerde 5,75'in üzerine çıktı. Dolar/TL kuru günü içi en yüksek seviye olarak 5,7584'ü gördü.

Saat 10:10 itibarıyla dolar 5,7530 liradan, Euro/TL 6,3240 'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/dolar paritesi 1,0980 seviyelerinde.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6980 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2510 lira olmuştu.

Piyasalarda bugün yurt içinden önemli bir veri akış bulunmazken Suriye'nin kuzeyine yönelik gelişmeler yakından izlenecek. Yurt içinde bugün açıklanacak tek veri saat 14:30'da Merkez Bankası'nın, 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu.

Küresel piyasalar ile ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik gelişmeler, Brexit süreci ile Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmalar takip ediliyor.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, özellikle imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri sonrası resesyon endişelerinin arttığını belirten analistler ABD Merkez Bankasının (Fed) 30 Ekim'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı beklentilerinin yüzde 80'i aştığına dikkati çekti.

Analistler, faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında gerileyebileceğini, ABD tarafından gelecek makroekonomik verilerin Fed'in kararları üzerinde etkili olacağı için yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'dan açıklama

Türkiye saatiyle sabaha karşı Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki teleofon görüşmesine yönelik bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray: Türkiye, Suriye'nin kuzeyi için harekete geçecek

Hafta boyunca ABD'de Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75 ve 5,78'in direnç konumunda olduğunu söyledi.