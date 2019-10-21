Dolar yeni haftaya hızlı başladı

21 Ekim 2019

Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren Dolar/TL kuru, yeni haftaya kaldığı yerden başladı. ABD'nin Türkiye yaptırımlarını açıklaması sürecinde 5,95 lira seviyelerine kadar dayanan dolar, ABD ile Türkiye arasında imzalanan mütabakat ile sert bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz haftanın son dakikalarında 5,79 lira seviyelerindeki Dolar/TL kuru, yeni haftaya da 5,79 liradan 'merhaba' dedi. Piyasada işlemlerin artmasıyla birlikte kur da yükselişe geçti.



Saat 11:25 itibariyle Dolar/TL kuru 5,8340, Euro/TL kuru 6,5180, İngiliz Sterlini/TL kuru ise 7,5840 seviyelerinden işlem görüyor.

Uzmanlar, 5.7680 ana desteği üzerinde işlem görmeye devam ettiği sürece Dolar/TL'de tepki alımlarının yaşanabileceğini ve 5.9760 direncinin gündeme gelebileceğini hatırlatıyor.

Piyasalarda kritik hafta



Yurt içinde piyasaların en önemli gündem maddesini önümüzdeki perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası PPK toplantısı ve faiz kararı oluşturuyor. 24 Ekim perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı için piyasalarda 100-150 baz puan indirim beklentisi hakim. Faiz kararının yanı sıra bu hafta piyasaların yönü açısından her zamanki gibi Türkiye-ABD ilişkileri de belirleyici olacak. Türkiye ile ABD arasında geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşmanın temel unsuru olan Barış Pınarı Hareketı'nda 120 saatlik süre bu hafta doluyor.

Yurt dışında ise İngiltere'nin AB'den ayrılma planı olan Brexit ile ilgili gelişmeler yakından izleniyor. İngiltere'de cumartesi günü toplanan Avam Kamarası, Başbakan Johnson'ın AB ile uzlaştığı yeni planın oylamasını ertelemişti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını perşembe günü açıklayacak.