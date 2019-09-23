Dolar yeni haftaya sakin başladı

23 Eylül 2019

Kapalıçarşı'da saat 13:00 itibarıyla dolar/TL, 5,7260 liradan, Euro/TL ise 6,2940 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda Sterlin/TL kuru 7,1300 liradan alıcı buluyor.



Euro/TL paritesi 1,0980 seviyelerinde, petrol fiyatları ise yeni haftaya 65 doların üzerinde başladı.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7310 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3180 lira olmuştu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7660'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,70'in altında kapanış olması durumunda 5,6580 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasaların gündemi

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti.

Analistler, yatırımcıların risk iştahının Hong Kong'daki sivil karışıklık, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD ve Çin'in yakında bir ticaret anlaşması imzalayıp imzalamayacağına dair endişeler nedeniyle kırılgan olduğunu söyledi. Japonya piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.