Dolar yeni haftaya yatay başladı

12 Şubat 2018

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.8120 seviyesinde. Dolar haftayı 3.8180'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.6855'ten işlem görürken, euro/dolar 1.2288 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 63.35, altının ons fiyatı da 1324.98 dolardan işlem görüyor.

"Kurun güçlenmesi için 3.84'ün üzerinde kalıcı olması gerekli"

Geçen hafta dolar küresel çapta değer kazandı. Dolar endeksi 90 seviyesinin üzerine çıktı. Bunun etkisiyle doların TL karşısında satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,41’lik artışla 3.8180 lira oldu. Euro ise yüzde 0,02’lik azalışla 4,6830 liraya geriledi.

Dolar endeksinin yukarı yönlü seyri gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor. Dolayısıyla, TL’de dolar karşısında çok güçlü kalamıyor. Analistler, teknik açıdan kurun daha da güçlenmesi için 3.8450 üzerinde kalıcı olması gerektiğini söylüyor.