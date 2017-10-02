Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

02 Ekim 2017

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5700 seviyesinde. Dolar geçtiğimiz haftayı 3.5520'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.2054'ten işlem görürken, euro/dolar 1.1776 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 56.54, altının ons fiyatı da 1275.04 dolardan işlem görüyor.

ABD verileri ve Kuzey Irak gelişmeleri izlenecek

Küresel piyasalar açısından ABD'deki gelişmeler ana rotayı belirlemeye devam ediyor. Piyasalar bir taraftan Fed'in aralık ayında olası bir faiz artırımına ilişkin işaretleri dikkatle izlerken hafta içinde Fed Başkanı Yellen'in şahin açıklamaları dolara destek verdi. Gelişen ülke para birimleri içerisinde en çok TL ve G. Afrika randı değer kaybetti.

Jeopolitik ve küresel riskler kuru 3.60'a taşıyor. Bu hafta küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam edilecek. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Fed para politikaları açısından önemli. Kuzey Irak ile ilgili olası gerginliklerin dolar/TL'yi 3.60 seviyelerine olası rahatlamaların ise 3.50-3.55 aralığına çekebileceği söyleniyor.