Dolar, yeni kabine ile hareketlendi

10 Temmuz 2018

Yeni dönemin ilk kabinesinde ekonomi yönetimi baştan aşağı değişti. Dolar/TL ilk tepki olarak 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de dün akşam yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.

Kur yeni güne ise 4.70'in üzerinde başlarken, ardından gevşeyerek 4.65 seviyelerine indi. Euro/TL ise 5.47 seviyesinde işlem görüyor.

Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı. Piyasadaki temkinli hareketin nedeni ise yeni ekonomi ve para politikalarına ilişkin bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik belirsizlik. Analistler, yeni ekonomi kurmaylarının piyasalara vereceği ilk mesajların önemli olacağı görüşünde.

İşte yeni ekonomi yönetimi

İşte yeni sistemin ilk kabinesi