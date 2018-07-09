Dolar, yeni kabine sonrası yükselişe geçti
Dolar/TL yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçerek 4.75 seviyelerine dayandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı.
Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar/TL, saat 23:30 itibariyle 4.7390 seviyesinde yer aldı.
Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.
Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı.
Borsanın düşüşle açılması bekleniyor
Öte yandan TL'deki değer kaybına da bağlı olarak borsanın yarın satıcılı açılacağı belirtiliyor. Analistler, açılışta 1.200 - 1.400 puanlık geri çekilme görülebileceğini kaydediyor. Gün içerisinde 100 binin üzerine çıkan ancak bu seviyelerde tutunamayan Borsa İstanbul 99.252 puandan günü tamamlamıştı.