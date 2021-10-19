Dolar, yeni zirve sonrası 9,30'un altına çekildi

Gözlerin TCMB'nin faiz kararına çevrildiği haftada değer kayıplarını sürdüren Türk Lirası, bu sabah da hem euro hem de dolar karşısında rekor tazeledi. Dolar/TL üst üste 8 gündür her gün defalarca tarihi zirvesini bir kademe kademe yukarı taşırken sadece ekim ayındaki değer artışı yüzde 5'i geçti. Yıl başından bu yana yüzde 26 değer kazanan dolar/TL'deki artış 2 TL'ye yaklaştı.

Dolar/TL, bu sabah saatleri itibariyle 9,3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi ve 9,30'un altına geriledi. Euro/TL ise 10,93'e kadar yükselerek rekorunu güncelledi ve 10,85'ın altında seyrediyor.

Faiz indirimi beklentisi rekorlara destek oluyor

TCMB'nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir ile dolar/TL'deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor.

TL'deki değer kaybı, TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile başladı.

TL, gelişen ülkelerden negatif ayrışıyor

Eylül ayı başından beri dolar karşısında %11 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp %6'da kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında %3'e yakın değer kazandı.