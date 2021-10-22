Dolar yeni zirvede

Faiz indirim döngüsüyle birlikte zayıflayan Türk Lirasında değer kaybı devam ediyor. Dolar ve euro, sürpriz faiz indirimi ile bugün yeni rekor seviyesini gördü.

Yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklarda pozisyonlarının oldukça azalması sonrası, daha çok lokallerin işlemleri takip ediliyor. Bankacılara göre, TL'nin seyrini görmek için lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakılacak.

Analistlere göre; yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 9,55 ve 9,62 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,38 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

Bu arada Unicredit, politika faizinin yüzde 16’ya çekilmesinin ardından, yılsonu dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e yükseltti. Banka 2021 sonunda politika faizinin yüzde 14’e inmesini bekliyor.

MB'nin faizi yüzde 16'ya çekmesinin yankıları devam ederken, gözler 28 Ekim'de yayınlanacak olan enflasyon raporuna çevrildi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun para politikasına dair değerlendirmeleri önemli.

Goldman Sachs faiz kararı ardından yayımladığı notta, "Türkiye ekonomisi için temel sorunun büyümeden ziyade yüksek ve artan enflasyon olduğunu düşünüyoruz... Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin dört katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

JPMorgan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16.7'den yüzde 19.9'a revize ederken 2022 için tahminini yüzde 14.5'ten yüzde 16.4'e yükseltti. JPMorgan TCMB için "enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığına" da dikkat çekti.

Gri liste ve yankıları

Bu arada Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’yi kara parada aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle Gri listeye alınmasına yönelik açıklamada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan kararın hak edilmediğini belirterek en kısa sürede bu listeden çıkmanın sağlanacağı belirtildi. FATF ile ilgili atılan tüm adımların bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen yetkili kuruluş tarafından yeterli görülmediği bakanlık tarafından dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte FATF ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde kalınmaya devam edileceği vurgulandı.

Döviz kurları, altın ve tahvilde son durum

Tüm bu gelişmeler ışığında; haftanın son işlem gününde TL cinsi varlıklarda değer kayıpları devam ediyor. Saat 10:20 itibarıyla;

Dolar/TL 9,65 zirvesine kadar ulaştı. Euro/TL ise 11,25 seviyelerine geldi.

Bilançoların da takip edildiği Borsa İstanbul ise nispeten ‘güçlü’ duruş sergiliyor. BIST 100, yüzde 0.3 artışla 1.457 seviyelerinde yatay.

TCMB faizi TÜFE'nin 3.58 puan altına inerken, Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,50’yi de aştı.

Uluslararası piyasada spot altın 1.790 seviyesinin üzerinde ve gram altın 556 liranın üzerine çıktı.

S&P’den değerlendirme gelebilir

Türkiye ile ilgili önemli bir gündem de bu akşamki kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'tan gelecek olası rapor olacak. S&P, takvimde yer almasına rağmen, ülkelerle ilgili belirtilen günlerde rapor açıklamayabiliyor. S&P'nin Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor. Anketlerde S&P'nin Türkiye'nin görünümü ile kredi notunu sabit tutması bekleniyor. Ancak S&P'nin son faiz adımlarına atıfta bulunup bulunmayacağı da merak ediliyor.