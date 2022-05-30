Dolar yeniden 16,30'un üzerinde

Dolar/TL'de 15 seviyesinden başlayan yükseliş trendi geçen hafta 16,5 seviyelerine doğru devam etti. Haftalık bazda yüzde 3’e yakın yükseliş kaydeden dolar/TL, cuma kapanışında 16,28'lere doğru geriledi. Kur, yeni haftaya 16,36 seviyelerinde başladı.

Yurt içinde beklenen bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt dışında Almanya enflasyon rakamları takip edilecek. ABD piyasaları ise bugün kapalı. Bugün Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu var. Genel kuruldan piyasaya yansıyacak mesajlar da önemli.

Petrol fiyatları, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasının da aralarında olduğu 6'ncı yaptırım paketini görüşeceği toplantı öncesi 2 ayın en yüksek seviyesinde. Brent petrol 120 doların üzerini görürken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 115 doların üzerinde.

Uluslararası piyasada altının onsu ise 1862 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar yoğun veri gündeminin olduğu bir haftayı daha karşılıyor. Yurt içinde başta enflasyon ve büyüme olmak üzere, dış ticaret, PMI gibi birçok kritik veri takip edilecek. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enflasyona rağmen güçlü ihracat desteğiyle ekonominin ilk çeyrekte yüzde 7,2 büyüdüğü düşünülüyor.

Büyüme Salı günü 10:00’da açıklanacak. Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti. Tırmanışın devam ettiği enflasyonda ise yıllık TÜFE’nin mayısta yüzde 77’ye doğru artış kaydetmesi bekleniyor.

Mayıs enflasyonu cuma günü belli olacak. Enflasyon beklentilerine ilişkin Alaattin Aktaş’ın yazısını okumanızı tavsiye ederiz. Yurtdışında ise PMI’lar ve özellikle de ABD tarım dışı istihdam haftanın öne çıkan verileri olacak.

Döviz kredisine teşvik

Bankaların ticari kredi risk ağırlıklarına ilişin yeni bir düzenlemeye daha gidildi. Döviz cinsi ticari kredilerin risk ağırlığı yeniden yüzde 100 olarak uygulanacak. Karar, TL krediler üzerinden döviz alımını önlemeyi amaçlıyor. Bankacılık kaynaklarına göre; kurdaki ve döviz cinsinden kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle talep sınırlı kalabilir.

Gözler enflasyona endeksli tahvilde

140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Piyasada bir diğer beklenti ise Merkez Bankası’nın perşembe günü sinyalini verdiği teminat ve likidite adımları. TCMB’den makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde yeni hamlelerin kısa süre zarfında gelmesi muhtemel.

Gıda Komitesi toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verildi.