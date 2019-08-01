Dolar yeniden 5.60'ı gördü

01 Ağustos 2019

ABD Merkez Bankası, beklendiği gibi faizi 25 baz puan düşürdü. Ancak piyasalar Fed Başkanı Powell'dan beklediği 'güvercin' mesajları alamadı. Fed, beklendiği gibi fonlama oranını yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekti. Böylelikle uyguladığı sıkı para politikasından uzaklaşmış oldu. Toplantı metninde faiz indirimine gidilmesinin nedeni olarak ise küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon gösterildi. Toplantı ardından konuşan Fed Başkanı Powell ise karışık mesajlar verdi. Powell faiz indiriminin genişlemeci politikaların başlangıcı olmadığını, ancak faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Ayrıca "Bir daha hiç faiz artırmayacağımızı varsaymayın" ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell'ın 'şahin' olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası pay piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde yükseliş görüldü.

Fed sonrası New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2 sınırına kadar indikten sonra yüzde 2,04 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya tarafında açıklanan veriler, Japonya ve Çin'de imalat sanayisindeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Fed'den gelen açıklamaların ardından dolardaki değerlenmeye paralel gerileyen altının ons fiyatı, dün akşamki düşüşünü bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda 1,407 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı, dün Fed öncesi 1.434 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Analistler, Fed sonrası Brezilya Merkez Bankasının da politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 6'ya çektiğini anımsatarak, Powell'ın açıklamalarına karşın piyasalardaki faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinin gücünü koruduğunu söyledi. Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapacağı beklentilerinin yüzde 60 seviyesinde olduğuna dikkati çeken analistler, yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini ifade etti.

Dolar/TL yeniden 5.60'a çıktı

Dolar/TL, faiz karına ilk tepki olarak dün akşam 5.52 seviyesinden 5.51 seviyesine geriledi. Ancak, Fed Başkanı Powell'ın 'bu uzun vadeli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı değil' açıklamasının ardından kur 5,6197'ye kadar çıktı. Dolar ardından gece 5,58 seviyelerinde dengelendi.

Kur bu sabah ise 5.56'nın altını test etti ancak aşağı yönlü seyir uzun sürmedi. Kur 5.6070 seviyesine kadar çıktı.

Dolar/TL, saat 10:20 itibariyle 5.5990 seviyesinde yer aldı.

Analistlere göre, kısa vadede 5,60 altında kalınması halinde 5,50-5,45 bölgesine kadar çekilme devam edebilir. Olası tepkilerde ise 5,58- 5,60 ilk direnç bölgesi olarak izlenecek.

Borsa, güne yüzde 0,73 düşüşle başladı