Dolar yeniden 5,70'in üzerinde

21 Kasım 2019

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7090'dan satılıyor. Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesiyle dün son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 5,6850'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,6967'den tamamlamıştı.

Saat 10.00 itibarıyla, dolar/TL önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,7090'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,3245, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,3750'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1070, dolar endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan kasım ayı tüketici güven endeksinin 59,9 ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, yurt dışında olan 59,9 olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Özellikle ABD'den Çin ve Hong Kong'a yönelik açıklamaların da gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.