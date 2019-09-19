Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı

19 Eylül 2019

ABD Merkez Bankasının(Fed) faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirmesinin ardından Dolar/TL yeni güne 5,69 seviyesinde başladı. Gün ortasına doğru yeniden yukarı yönlü hareketlenen dolar 5,70 seviyesini aştı.

Saat 13:30 itibarıyla dolar/TL 5,7170 liradan, Euro/TL 6,3305 liradan, Sterlin/TL ise 7,1290 liradan işlem yapılıyor. Aynı dakikalarda Euro/dolar 1,1060 seviyelerinde hareket ederken brent petrol varil fiyatı 65,40 dolar civarında.

Dolar/TL'den Fed kararına sınırlı tepki

Dün akşam saatlerinde Fed'in faiz kararı öncesinde 5,66 lira seviyelerindeki dolar/TL kuru, faiz kararı ve sonrasında Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına sınırlı tepki verdi. Dolar/TL kararla birlikte 5,66 liradan 5,68 liraya doğru hafif bir hareket gözlendi. Fed akşamından sürpriz çıkmayınca sakin seyreden dolar, bu sabah saatlerinde ise 5,68-5,69 bandında hareket ediyor.

Powell'ın söylemi gündemi uzun süre meşgul edecek