Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı
Fed'in beklentiler dahilinde gelen faiz kararı sonrası 5,68 seviyelerinde dengelenen dolar/TL kuru, gün ortasına doğru kademeli bir şekilde yükselerek 5,72 sınırına kadar çıktı
ABD Merkez Bankasının(Fed) faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirmesinin ardından Dolar/TL yeni güne 5,69 seviyesinde başladı. Gün ortasına doğru yeniden yukarı yönlü hareketlenen dolar 5,70 seviyesini aştı.
Saat 13:30 itibarıyla dolar/TL 5,7170 liradan, Euro/TL 6,3305 liradan, Sterlin/TL ise 7,1290 liradan işlem yapılıyor. Aynı dakikalarda Euro/dolar 1,1060 seviyelerinde hareket ederken brent petrol varil fiyatı 65,40 dolar civarında.
Dolar/TL'den Fed kararına sınırlı tepki
Dün akşam saatlerinde Fed'in faiz kararı öncesinde 5,66 lira seviyelerindeki dolar/TL kuru, faiz kararı ve sonrasında Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına sınırlı tepki verdi. Dolar/TL kararla birlikte 5,66 liradan 5,68 liraya doğru hafif bir hareket gözlendi. Fed akşamından sürpriz çıkmayınca sakin seyreden dolar, bu sabah saatlerinde ise 5,68-5,69 bandında hareket ediyor.
Powell'ın söylemi gündemi uzun süre meşgul edecek
Analistler, Powell'ın açıklamaları ve karar metninde, gelecek dönem para politikası için belirgin bir işaret görülmediğini, Powell'ın "organik bilanço büyümesine tahmin edilenden önce başlayabiliriz" söyleminin piyasaların gündemini uzun bir süre meşgul edeceğini dile getirdi.
Bu söylemin yeni bir "parasal genişleme" anlamı içermediğinin altını çizen analistler, bununla birlikte makroekonomik verilerdeki negatif seyir ve dünya ticaretine ilişkin endişelerin artması durumunda parasal genişlemenin daha güçlü bir şekilde seslendirilmesini sağlayacağını ifade etti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını bildiren analistler, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.