Dolar yeniden 5,70'in üzerine çıktı
ABD ile Türkiye ilişkilerinde oluşan iyimser hava nedeniyle dün 5,66 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bugün yeniden 5,70'in üzerine tırmandı.
Saat 10:35 itibarıyla serbest piyasada dolar 5,7040 liradan, euro 6,2760 liradan, İngiliz Sterlini ise 7,0985 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda, Euro/Dolar paritesi 1,0975 seviyelerinde seyrederken brent petrolün fiyatı 62,25 dolardan işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6900 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2680 lira olmuştu.
Piyasaların gündeminde ne var?
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasını ve İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ABD ve İngiltere merkezli haber akışının piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.
Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.