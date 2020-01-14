Dolar yeniden 5,90'ın üzerine çıktı

14 Ocak 2020

Dünya ONLINE

Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeleri takip ederken ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon ve şirket bilançolarını izliyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi verisinde artış 5,1'le beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda 5,5 civarında bir artış bekleniyordu.

Sanayi verisini geride bırakan piyasalar, hazine ihalelerini bekliyor. Hazine, 15 aylık kuponsuz tahvil, 7 yıllık değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Sanayi üretim endeksi sonrası dolar 5,90'ı geçti



Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başlarken; sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında artış kaydetmesi ile yönünü yukarı çevirdi. Kur 9 Ocak'tan sonra yeniden 5,90'ı geçti. Saat 10:55 itibarıyla dolar/TL 5,8960'tan; euro/TL ise 6,5690. Dolar/TL, gün içinde en yüksek 5,9004'ü gördü.

Petrol fiyatlarında dünkü sakin seyir devam ederken; altın fiyatları geriliyor. Bu sabahki işlemlerde altının ons fiyatı 1537 dolardan işlem görüyor.

ABD-Çin ticaret anlaşmasının tercümesi tamamlandı

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD-Çin faz 1 ticaret anlaşmasının Çinçe tercümesinin neredeyse tamamlandığını ve Çarşamba günü imza töreninden hemen önce kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Öte yandan anlaşma öncesinde ABD'den Çin'le ilgili bir jest geldi ve ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i kur manipülatörü listesinden çıkardı.