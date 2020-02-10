Dolar yeniden 6 liranın altını gördü

10 Şubat 2020

DÜNYA ONLINE

Geçtiğimiz hafta 5.98 civarında seyreden Dolar/TL Cuma günü beklentilerden iyi gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası hızla yükselerek 6.0475 seviyelerini gördü. Hafta kapanışını 6 seviyesinin üzerinde yapan kur, yeni haftaya ise BDDK’nın dün akşam swap işlemlerine getirdiği kısıtlama sonrasın hızlı bir dönüş yaparak 5.98 bölgesinde başladı.



Piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte kur yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Gün boyu bu seviyelerde sakin seyrini sürdüren dolar/TL, saat 13.45 sularında 6,0040 liradan el değiştiriyordu. Euro/TL ise 6,5770 seviyelerinde.

Güne kayıpla başlayan Borsa İstanbul, günün ilk yarısında 120 bin puan üzerinde tutunmayı başardı. Saat 13:45'te endeks yüzde 0,24 kayıpla 120 bin 720 puandan işlem görüyordu.

Piyasaların bugün yakından takip ettiği kasım ayı işsizlik verisi yüzde 13,3 ile beklentilerin paralelinde geldi. İşsizlikten sürpriz veri çıkmayınca piyasalara etkisi sınırlı kaldı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri yükseldi



Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri gerilerken, 5 yıllık CDS'leri BDDK'nın bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinin toplamını yüzde 10'a düşürmesiyle yükseldi. Refinitiv verilerine göre Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1.7 cent düşüşle 111.728 cent seviyesine geriledi. IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 6 baz puan artışla ocak ortasından bu yana en yüksek seviyesi olan 264 baz puana yaklaştı.



Öte yandan Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri dün geçen hafta sonundaki yüzde 9.5 seviyesinden yüzde 65'e yükseldi. Geçen haftanın sonunda lira gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesini test etmişti.

BDDK'nın swap hamlesi



BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının 2018 Ağustos'tan bu yana yüzde 25 olan sınırlandırma oranını yüzde 10,0'a çektiğini açıkladı.

Bankaların swap işlemlerine sınırlama