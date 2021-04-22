Dolar yeniden 8,30'un altında

Sabah seansında yüzde 2 yükselişle 8,36 seviyelerine çıkan dolar/TL, tekrar 8,30'un altına geriledi.

Mali ve para politikası belirsizliği, ABD ilişkilerine yönelik edişeler TL'nin zayıf kalmasındaki etkenler olarak gösteriliyor.

Dolar/TL bugün yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 8,36 seviyelerine kadar çıktı. Kur ardından 8,26 seviyelerine geriledi. Benzer görüntü sergileyen euro ise 10 liranın üzerine çıktıktan sonra 9,96 seviyelerine geriledi.

TCMB başkanının görevden alınmasıyla mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu hafta ilk kez 400 baz puanın altına indi. CDS bugün 410 seviyesinde yer aldı.

Reuters'a değerlendirme yapan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de dün dolar karşısında yüzde 1'e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı" dedi.

"Biden 'soykırım' ifadesini kullanacak" iddiası

Bu arada ABD Başkanı Biden'ın Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacağı iddia edildi. Konuya yakın üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Biden 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada 'soykırım' ifadesini kullanabilir.1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabilir. Biden yönetiminin Türkiye'nin tehcir olarak nitelediği olayları soykırım olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara'da öfke yaratarak ikili Türkiye ilişkilerinin daha gerilmesine yol açabilir.

PPK metni ve ECB'nin mesajları izlenecek

Bugün Merkez Bankası, 15 Nisan'da yapılan PPK toplantısının özetini yayınlayacak. Politika faizini yüzde 19'da bırakan TCMB, toplantı metninde ise faiz indirimlerine kapı aralamıştı. Yurt içinde ayrıca tüketici güven endeksi açıklanacak.

Yurt dışında ise gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacak. Faizde değişiklik olmayacak ancak, ECB Başkanı Lagarde'dan haziran ayında tahvil alımını yavaşlatıp yavaşlatmayacağına yönelik mesajlar gelebilir. ABD cephesinde ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verileri gelecek.