Dolar, yeniden 8,60'ın altında

Gün içerisinde 8,64 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL, öğleden sonra 8,5760 seviyesine kadar çekildi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası ilk etapda önemli bir değişim yaşanmadı.



TCMB beklendiği gibi politika faizini değiştirmedi. Bu arada bazı ekonomistlerin 'ilave sıkılaştırma' mesajı verilir mi beklentisi karşılık bulmadı. "Yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor" diyen Merkez Bankası, para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi.

ABD'de ÜFE beklentileri aştı, dolar zayıfladı

ABD'de ÜFE haziranda yüzde 0,6 olan piyasa beklentisinin üzerinde, yüzde 1 arttı. Bu arada Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu önceden basına dağıtan Fed Başkanı Jerome Powell, tahvil alımının azaltılmaya başlanması için yerine gelmesi gerektiğini ifade ettikleri şartlardan hala çok uzakta olduklarını söyledi.

ABD Doları ÜFE sonrası değer kaybederken, Euro/Dolar 1,18'in altını test etti.

Yurtiçinde ise dolar 8,5760 seviyesine kadar indi. Kur saat 16:08 itibariyle 8,5910 ve Euro/TL 10,1530 seviyesinde yer aldı.

Borsada ise bugün alıcılı seyir etkili. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,6 değer kazanarak 1.368 puana kadar yükseldi.