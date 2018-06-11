Dolar, yeniden hareketlendi

11 Haziran 2018

Yoğun veri akışı ve merkez bankalarının toplantılarının yapılacağı kritik haftaya 4.48 seviyelerinde başlayan dolar 4.52'nin üzerine çıktı.

Analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna olası bir Kandil operasyonunun da artıracağı jeopolitik risklerin eklendiğini belirtiyor. Ayrıca bu hafta merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği ifade ediliyor.

Günün iki önemli verisinden; büyüme ilk çeyrekte 7,4 gelirken, cari açık beklentilerin hafif üzerine çıkarak 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu verilere önemli bir tepki vermeyen kur, ilerleyen saatte ise hareketlenmeye başladı.

Dolar/TL 4.52'yi aşarken, euro 5.34'ün üzerine çıktı; kur en yüksek 4.5240 ve euro 5.3410'u gördü.

Dolar/TL saat 11.35 itibariyle 4.5205 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.3340 seviyesinde yer aldı.

Bugün saat 14:30'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan nisan ayı sanayi üretim verisi duyurulacak.

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Öte yandan yurtdışında ise çarşamba günü ABD, Perşembe günü Avrupa, Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz toplantılarının sonuçları izlenecek.

Fed tarafında yatırımcıların neredeyse tamamı bu yılın ikinci faiz artırım kararının alınmasını beklerken, asıl izlenen yıl sonuna kadar dört artırım yapılıp yapılmayacağına yönelik sinyaller olacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın ise tahvil alım programını tamamlayıp tamamlamayacağına yönelik bir sinyal vermesi bekleniyor.

Kararını Cuma günü açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aşırı gevşek para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor.

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Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

"TL'nin daha dayanıklı olmasını bekleyebiliriz"

GCM Menkul araştırma uzmanı Enver Erkan, yoğun olacak bu hafta kurdaki fiyatlamaları ağırlıklı olarak yurtdışı kaynaklı gelişmelerin belirleyeceğini söyleyerek, "Fed ve ECB'nin açıklamaları önemli olacak zira sıkılaşmayı düşünen bu merkez bankalarının açıklamaları gelişmekte olan ülke para birimlerinde dalga boyunu artırabilir. TL'nin nasıl reaksiyon vereceği önemli. Dolar/TL faiz artışlarına rağmen 4.45 seviyesinin altında kalıcı olamadı, bu seviyede dip bulmuş olabilir" dedi.

Ekonomik gidişat nedeniyle Fed'in daha sık faiz artırmayı değerlendirebileceğini, buna ilişkin bir açıklamanın kurda yukarı hareket yaratabileceğini söyleyen Erkan, şöyle devam etti:

"Dolar/TL'nin 4.55-4.58 üzerinde kalıcı olup olmaması önemli. TCMB'nin son dönemde çok faiz artırmış olması ve reel faizin geldiği seviyeler nedeniyle TL'nin daha dayanaklı olmasını bekleyebiliriz, korunma gücü biraz daha arttı. Aşağı da ise şimdilik 4.45 veya 4.40 altında kalıcılık sağlayamıyor şimdilik."

TCMB'nin faiz kararı sonrası 4.4560 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4.4652 seviyesinden tamamlamıştı.