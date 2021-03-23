Dolar yeniden hareketlendi

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında dalgalı görünüm sergilemeye devam ediyor. Dolar bugün aşağı yönlü harekette 7,70 seviyelerine kadar çekilse de bu seviyelerde uzun süre kalamadı. Dolar/TL yüzde 1,5 yükselişle 7,90 seviyelerine geldi. Euro/TL'de de 9,19 seviyelerinde kalıcı olmadı ve tekrar yükselişe geçti. Saat 14:21 itibariyle dolar/TL 7,8965 ve euro/TL 9,4405 seviyesinde yer aldı.

Swap faizi yüzde 1000'i aştı

Bu arada Londra swap piyasasında TL faizi yeniden yüzde 1000'in üzerine çıktı. Gecelik TL faizi yüzde 1,160'a yükselerek Refinitiv verilerine göre en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da yüzde 1,000'i aşarak yakından takip edilmeye başlandı.

Borsa sabahki kayıpların önemli bölümünü geri aldı

Borsa İstanbul'da dün yaşanan taban seviyeden kapanışın ardından hisse senetleri bugüne de çifte devre kesiciler ile başladı. İki devre kesicinin ardından BİST 100'de düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı. 1.250 puan seviyesinden gelen tepki alımlarıyla kayıpların önemli bölümü geri alındı. Ancak borsada da iki yönlü dalgalanma devam ediyor. BIST-100 yüzde 1 düşüşle 1360 seviyesinde.