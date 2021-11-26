Dolar yeniden hareketlendi

Bu hafta tarihi zirvesini 13,45'e taşıyan dolar/TL'de aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, kur hafta kapanışına doğru tekrar hareketlendi. Yüzde 4'ü aşan yükselişler dolar/TL'yi 12,6 seviyelerine, euro/TL'yi ise 14,3 seviyelerine taşıdı.

Bu sabah saatlerinde 12,3'e kadar yükselen dolar/TL, gün ortasında yükselişlerinin büyük bir bölümünü geri almış ve 12 seviyelerine gerilemişti. Euro/TL de 13,7'li seviyelere kadar tırmandıktan sonra 13,50'nin altına kadar gerilemişti.

Güney Afrika'da yeni saptanan 'süper varyant' küresel piyasalarda risk iştahını kaçırırken, yurtiçinde gevşek para politikası sonrası TL'de yaşanan değer kaybı devam etti.

Erdoğan: Bu faizler düşecek

İzmir'de Alsancak ile 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşeceğini, ekonomi programından geri dönmeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dolar/TL, hızlı yükselişin ardından saat 18:20 itibariyle; 12,4 civarında dengelendi. Euro/TL ise 14 seviyesinin hemen altında yer aldı.

Gram altın yükseldi

Güne 696 lira ile başlayan gram altın da yüzde 4'e yakın yükselişle 715 liraya kadar yükseldi. Dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın, salı günü 780 liraya kadar çıkmıştı Gram altın, yılbaşından bu yana yüzde 70'e yakın yükseliş kaydetti.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Küresel piyasalar, koronavirüsün yeni varyantının etkisiyle baskı altında.

Yurtdışı borsalarda satışlar artarken, dolar endeksinde düşüş gözlendi. Avrupa ve ABD’de koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken İngiltere altı Afrika ülkesinden uçuşları durdurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından Brent petrol yüzde 8 kayıpla 76 doların altına indi.

Ons altın, yeni haftaya 1.850 doların altında başladıktan sonra 1778 seviyesine kadar geriledi. Bugün yüzde 1'in üzerinde primle 1805 dolar seviyelerinde işlem görüyor.