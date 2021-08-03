Dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi

Türk lirasında değer kazancı, beklenti üzerinde gelen temmuz enflasyonu sonrası devam etti. Enflasyon sonrası dolar/TL 8,29 seviyelerine kadar inerken, Euro/TL 9,85 seviyelerini test etti.

Ancak dolar, öğleden sonra yönünü yukarı çevirdi ve 8,40'ın üzerine çıktı. Euro/TL ise yeniden 10 seviyesinin üzerinde.

Temmuz enflasyonu, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Tüketici fiyatları, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1,62 artacağını ve yıllık TÜFE'nin yüzde 18,74'e çıkacağını hesaplıyordu.

Yıllık TÜFE yüzde 18,95 ile politika faizine dayanırken, bazı analistlere göre kurdaki fiyatlamada faiz indiriminin güçleştiği beklentisi de etkili.

Piyasalarda enflasyon verileri TCMB'nin enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağı tahahhütü nedeniyle yakından takip ediliyor. Piyasalar önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüzde 19 üzerine çıkıp çıkmayacağını yakından takip edecek.

Yaklaşık 6 haftadır düşüşünü, gelişmekte olan benzer para birimlerinden pozitif ayrışarak sürdüren dolar/TL'de bu seviyeler en son haziran ortasında görülmüştü.

Analistler dolar/TL'de düşüşün devam etmesi durumunda 8,2830'nin hedef olarak izlenebileceğini belirtiyor. Sonraki destek ise 8,23 seviyesinde. Diğer yandan olası yükselişlerde 8,38 tepki gelebilecek direnç olarak takip edilebileceği kaydediliyor.

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, enflasyon sonrası kurdaki hareket için "Bunun herhangi bir global sentiment ya da iktisadi açıklamayla ilgisi yok. 5 gündür böyle" yorumunu yaptı.