Dolar yeniden yükselişe geçti
Hazine ve Maliye Bakanlığının Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atılacağına yönelik açıklamasından sonra 16,76 seviyesine inen kur, GES ihraç kararı sonrası 17,20'nin üzerine çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi politikaları çerçevesinde bir dizi adımlar atılacağını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasından önce 17,37 seviyesinin üzerini test eden dolar/TL kuru açıklamanın ardından 16,76 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL ise 18,41 TL seviyesinden 17,85 seviyesine kadar düştü.
Yeni adımlar silsilesinde ilk açıklama Hazine'den geldi. Hazine, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti.
Açıklama sonrası dolar/TL yeniden 17 seviyesinin üzerine çıktı. Kur 17,21'e kadar yükseldi.
Euro/TL ise kısa süren düşüş sonrası 18,35'in üzerine çıktı.