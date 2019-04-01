Dolar yönünü aşağı çevirdi

01 Nisan 2019

Dünya Online

Türkiye yerel yönetimler için tercihini yaptı. Genel olarak sonuçlar netleşirken, gözler yapılacak itirazlara ve YSK'nın vereceği nihai karara çevrildi.

YSK Başkanı Güven'in verdiği ilk bilgilere göre her iki ili de CHP almış durumda. AK Parti ise Ankara ve İstanbul için itirazlarda bulunacağını açıkladı.

İlk sonuçların ardından dalgalı ve kararsız bir görüntü sergileyen piyasada, itiraz süreci ve kesin sonuçlar beklenmeye başlandı.

Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan kur, seçim sonrası ilk işlem gününde yaklaşık 20 kuruşluk bantta dalgalandı. Saat 17:15 itibariyle en düşük seviye olarak 5.5190, en yüksek seviye olarak da 5.7015 not edildi. Saat 18.22 itibarıyle ise dolar/TL 5.4564 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL ise 6.21 - 6.42 aralığında işlem gördü ve gün sonunda 6.14 seviyelerinde denge buldu.

Bu arada cuma günü yüzde 50 seviyelerine kadar inen Swap faizleri tekrar yüzde 200'lere kadar çıktı. Analistlere göre bu durum küresel risk iştahındaki artışla birlikte şu anda kur tarafında geri çekilmelere destek veriyor.

Dolar/TL açısından Işık FX'in paylaştığı notta 5.47 desteğine dikkat çekiliyor. Bu seviye altında kalıcılıkla TL lehine hareketlerin derinleştirebileceği ve desteğin kırılmasıyla birlikte 5.4585, 5.4340, 5.4140 ve 5.4000 desteklerine kadar geri çekilmelerin ilk etapta önemli olabileceği belirtiliyor.

Borsa cephesinde de bugün dalgalı seyir etkili oldu. Güne 93.908 puandan başlayan borsa, 91.864 puana kadar geriledi. Ardından toparlanan piyasa 95.117 puana çıktı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 94.101,28 puandan tamamladı.

İş Yatırım Araştırma Notu'nda yer alan bilgilere göre, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası piyasalarda pozitif seyir görmek mümkün. Küresel risk iştahının güçlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde serbest piyasa ekonomisine bağlı, reform ağırlıklı politikalar izleyeceği sinyalini vermesi bu görüşe destek veren unsurlar olarak görülüyor.