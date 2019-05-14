Dolar yönünü aşağı çevirdi

14 Mayıs 2019

Dolar/TL 6 seviyesinin üzerinde dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken ABD ile ilişkiler, Hazine'nin yoğun ihale gündemi, sanayi üretimi verileri ve yerel seçimlerin tekrarı kararının ardından siyasi gündem piyasalarda takip ediliyor.

Dün 6.13 seviyesinden dönen kur gece saatlerinde ABD ile Türkiye arasında tansiyonun azalabileceğine yönelik bazı haberlerle 6.07'li seviyelere kadar geriledi ancak bu seviyeler de kalıcı olmadı.

Dolar/TL bu sabah yeniden 6.11 seviyesini test etti. Arından 6.08 seviyesine gerileyen kur, sanayi üretiminin beklenenden iyi gelmesiyle düşüşünü hızlandırdı ve 6.04 seviyelerine doğru çekildi.

Günün ilk saatinde 6.87 seviyesini test eden euro/TL ise 6.78 seviyelerine indi.

Bankacılar bugün Mayıs ayı iç borçlanma programını tamamlayacak olan Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin, Mart ayı sanayi üretimi verilerinin ve Mayıs ayı Almanya ZEW eğilim

endeksinin yakından izleneceğini söylediler.

Merkez'den bütçeye 40 milyar aktarılabilir

Bir diğer taraftan ise Reuters'ta dün yer alan bir habere göre TCMB'nin 2018 karının bütçeye erken aktarılmasının ardından bütçenin daha fazla bozulmaması için bankanın 40 milyar liralık

ihtiyat akçesinin de merkezi yönetim bütçesine aktarılması planlanıyor.

Ekonomistler, iç tüketimdeki yavaşlama, ekonomideki daralmanın ve seçim nedeniyle gündeme gelen bazı uygulamaların etkisiyle bütçede öngörülenden kötü bir tablonun gündemde olduğunu, tek seferlik gelirlerle bütçenin desteklendiğini vurguluyorlar. Bütçeye ilişkin güncel veriler ise yarın açıklanacak.

Sanayi üretimi beklenenden iyi geldi

Kaynak: Reuters