Dolar, yönünü aşağı çevirdi

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında dalgalı görünüm sergilemeyi sürdürdü. Dolar bugün aşağı yönlü harekette 7,70 seviyelerine kadar çekilse de bu seviyelerde uzun süre kalamadı. Dolar/TL, 7,90'ın üzerini test ettikten sonra 7,84'e kadar geriledi. Euro/TL ise 9,19 seviyelerinde kalıcı olmadı ve 9,52'ye kadar yükseldi.

Saat 18:50 itibariyle dolar/TL 7,843 ve euro/TL 9,374 seviyesinde yer aldı.

Swap faizi yüzde 1000'i aştı

Bu arada Londra swap piyasasında TL faizi yeniden yüzde 1000'in üzerine çıktı. Gecelik TL faizi yüzde 1,160'a yükselerek Refinitiv verilerine göre en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da yüzde 1,000'i aşarak yakından takip edilmeye başlandı.