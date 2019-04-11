Dolar yukarı yönlü hareketlendi

11 Nisan 2019

Önceki iki gün dar bantta görece sakin bir seyir izleyen dolar/TL kuru bugün yüzde 1'in üzerinde primli. Seçimlere yönelik belirsizlik TL üzerinde ana baskı unsuru...

Dün kapanışta 5.68 seviyesinde yer alan kur bugün 5.75'in üzerine hareketlendi. Dolar/TL saat 14:26'da yüzde 1,30 yükselişle 5.7540'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,40 artışla 6.4970 seviyesindeydi.

Dolar endeksi hafif aşağı yönde 96.902 seviyesinde yer alırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içi zirvesi olan 97.530 puandan 96.850'ye geriledi.

Bugün Commerzbank tarafından paylaşılan notta, "Dolar/TL paritesinde önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir trend izleneceğini tahmin ediyoruz" görüşüne yer verildi.

Seçimlerin üzerinden 11 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul özelindeki tartışmalar sonlanmış değil. AK Parti seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca S-400 konusu ABD ile ilişkiler noktasında yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'dan ikinci S-400'ün de alınabileceğini, ABD F-35 uçaklarını vermezse başka ülkelerden de bu ihtiyacı karşılayabileceklerini söyledi.

Diğer taraftan ABD'de senatörler, ABD vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türklerin tutuklanmasından sorumlu üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

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