Dolar yüksek seyrini koruyor

08 Mayıs 2018

Güne yükselişle başlayarak 4.28 seviyelerini gören kur, 4.27 seviyesine geriledi.

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı. Merkez Bankası’nın likidite hamlesi de dövizde tansiyonu düşüremedi.

Dün Merkez'in likidite kararı öncesinde 4.26 seviyelerinde olan dolar/TL 4.23'lere kadar geriledikten sonra akşam 4,2620 liradan kapandı.

Kur bu sabah ilk işlemlerde yüksek seyrini sürdürüyor. Dolar/TL saat 09:20 itibariyle 4.2712, euro da 5.0955'ten el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.1915 seviyesinde yer alırken, brent petrol 75.42, altının ons fiyatı ise 1311.65 dolardan işlem görüyor.

Dolar, artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık

dört ayın zirvesinde seyrederek, zayıf seyir izleyen euro ve sert şekilde gerileyen Arjantin

pesosu gibi başlıca para birimlerini geride bıraktı.



Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları

yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar

karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

Döviz likiditesine yönelik adımlara piyasa tepkisinin genelde sınırlı olduğunu vurgulayan analistler, bu adımların TL’nin değer kazanması için yeterli olmadığını düşünüyor. Analistler, asıl tepkinin faiz ile ilgili bir adım atılması halinde görüleceğini kaydediyor.

Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar,

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.

