Dolar yükseldi, borsa düştü

20 Kasım 2018

Türk lirası, bir haftadır dolar karşısında değer kazanmasının ardından bugün yüzde 1'e yakın geriledi.

Geçtiğimiz haftaya 5.46 ile başladıktan sonra hafta boyunca düşüş gösteren ve bugün 5.3047 ile geçen pazartesiden bu yana en düşük seviyesini gören kur, AİHM'nin Demirtaş kararı sonrası 5.3685'e kadar çıktı.

AİHM, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığına işaret ederek serbest bırakılmasını talep etmiş, bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bizi bağlamaz, karşı adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakını görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini açıkladığını da hatırlatan uzmanlar, dolar/TL'nin bugün daha çok iç siyasi gelişmeleri fiyatladığını belirtti.

"5.30 kırılamayan bir direnç"

Meksa FX Analisti Serkan Uludağ, dolar/TL'de yurt içi gündem nedeniyle oynaklık yaşandığını dile getirdi ve global bazda dolar tarafındaki hareketin, parite üzerinde ciddi bir etkisinin gözlenmediğini kaydetti.

Teknik anlamda 5,30'un günlerdir test edilip kırılamayan bir direnç olduğunun gözlendiğini belirten Uludağ, "5,30 kırılamaz ise 5,3660, 5,3910 ve 5,4210 test edilebilir. 5,4210 üzerine çıkmayı denerse ilk hedeflerimiz 5,4410 ve 5,4685 dirençleri olacak. Ancak 5,30 altında tutunabilirse 5,2870 5,2625 ve 5,21'e doğru hareketine devam edebilir." yorumunda bulundu.

"TL güçlenme eğilimi içinde"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise kur tarafında 5,30 inadının devam ettiğini belirtti.

Ayyıldır, Türk lirasının son dönemde gelişen ülke para birimleri arasında doları karşısında önemli bir güçlenme eğilimi içerisinde olduğunu hatırlatarak, 12 Ekim'de Rahip Brunson'un serbest bırakılmasından itibaren liranın dolar karşısında yüzde 10, kasım ayı başından itibaren ise yaklaşık olarak yüzde 4 değer kazancı elde ettiğinin izlendiğini kaydetti.

Kısa vadeli olarak 5,30 seviyesinin önemli olduğunu izah ettikleri bir süreçte kurun 5,30 destek noktasına yaklaşsa da ilgili seviye altında kalıcı hareketler oluşturamadığı için mevcut negatif seyrin güçlü bir görünüme dönüşemediğini dile getiren Ayyıldır, şunları söyledi: "Kısa vadeli olarak kur 5,30 üzerinde kalmayı sürdürürse, trend içi tepki düşüncesine devam etmek isteyebilir. Diğer tarafta 5,4150 üzerindeki kalıcı hareketler 5,50 bariyerine doğru olası çıkışları güçlendirebilir. Ancak bu çıkış oluşsa dahi kısa vadeli trendin negatif olduğu unutulmamalıdır."

"Yurt içi siyasi gelişmeler etkili oluyor"

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, dolar/TL'de bugün izlenen seyir üzerinde dolar endeksi ile birlikte yurt içi siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'de açıklanan ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksinin aylık yüzde 7,45'lik azalış gösterirken, senelik gerçekleşmenin de yüzde 75.04'lük önceki ay seviyesinden yüzde 55.40'a gerilediğini kaydeden Kavak, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayı Ödemeler Dengesi'nde rekor düzeyde fazla verilebileceğini ve son iki ayın enflasyon rakamlarında da iyileşme görülerek YEP hedeflerine yaklaşılacağını söyledi. Ancak dolar/TL kurdaki bugünkü fiyatlamalara baktığımızda ise bir miktar dolar endeksi bazlı gerçekleşmeler görülürken, çoğunlukla ise AİHM eksenindeki yurt içi siyasi gelişmelerin kur üzerinde etkili olduğu söylenebilir." dedi.

Kavak, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: "Teknik olarak 5.30 seviyesi aşağı tarafta kritik olacak. Buranın altında kalıcı fiyatlama sağlanabilmesi halinde 5.23 ve 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 5.10 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 5.39 seviyesinin kırılması halinde 100 günlük ortalamaya ve ağustos ayından başlayan düşen trende denk gelen 5.53 bölgesi hedef haline gelebilir."

Borsa yüzde 2 düştü

Bugün pay piyasaları tarafında da satıcılı bir seyir izleniyor. ABD piyasalarında teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün genele yayılmasıyla güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2.25 kayıpla 92.460 puana geldi.

Borsa İstanbul'da yönün belirsiz olduğunu söyleyen Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, özellikle ABD borsalarında dün devam eden satışlardan sonra bugün genel olarak dünya borsalarındaki zayıf görüntü ile birlikte BIST 100'de de, 95.000 seviyesinin geçilemeyerek, satışların yaşandığın görüldüğünü kaydetti.

Erbaş, "Son bir ay içerisinde 90.000-96.000 aralığına sıkışan ve para giriş-çıkışının sınırlı olması ile yön belirleyemeyen bir performans sergileyen BIST yıl sonuna kadar belirli bir majör gelişme olmaması durumunda bu görünümüne devam edebilir." diye konuştu.

Erbaş, aralıkta yurt dışı tatil döneminin başlamasıyla borsada yerli yatırımcıların etkinliğinin artmasının beklendiğini kaydederek şunları söyledi: "Nispeten daha az hacimlerin geçtiği ve yabancı payının az olduğu hisseler üzerinde günlük fiyat dalgalanmaları görülebilir. Yıl sonuna kadar Brexit, İtalya ve Çin-ABD konularında gelebilecek haberlerle piyasalarda satış dalgasının hızlanması durumunda BIST bu gelişmelere sınırlı da olsa benzer bir geri çekilme ile karşılık verecektir. Yurt içinde bankacılık sektörüne dair destekleyici bir haber akışı olması halinde bankacılık önderliğinde bir yükselişi 97.500 seviyelerine kadar görebiliriz. Teknik olarak 92.500-97.500 seviyeleri kalıcı olarak kırılmadığı sürece yeni bir yön belirtmek doğru olmaz ve bu aralıkta pay bazlı hareketlerle yılı tamamlamamız muhtemel."

Dolarda yıl sonu ne bekleniyor?