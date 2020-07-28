Dolar yükselişini korudu, borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

28 Temmuz 2020

Bayram tatili nedeniyle bu hafta üç buçuk gün işlem yapılacak piyasada satışlar hızlanmaya başladı. Dolar/TL'nin yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, dün geceden itibaren yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bıraktı. Türkiye'nin CDS'i yeniden 500 seviyesinin üzerine çıkarken, Borsa İstanbul'da ise bugün yüzde 3.6 düşüş yaşandı.

Dolar ve euro yükselişte

Dolar başlıca para birimleri karşısında Temmuz'da yüzde 3.6 geriledikten sonra yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi Mayıs ortasından bu yana yaklaşık %7 geriledi. Açık dolar pozisyonları iki yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL'de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar. Analistler TL'nin artık "kontrol edilen" bir para birimi olduğunu, mevcut döviz rejiminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını, dün ve bugünkü piyasa hareketlerinin bu TCMB rezerv yeterliliklerine ve kur politikalarına yönelik endişeleri yansıttığını belirtiyorlar. Öte yandan bankacılar ABD'de Türkiye'ye karşı Rus hava savunma sistemi alımı nedeniyle devam eden yaptırım sürecinin ve AB ile Akdeniz'de gerilen ilişkilerin de TL'deki baskıyı arttığını söylüyorlar. Gün içerisinde 6.9795'e kadar yükselen dolar/TL gün sonuna doğru 6.95 seviyesinde yer aldı. Bugün en yüksek 8.19'u gören Euro/TL ise kapanışta 8.16 seviyesinde yer aldı.

Borsada satışlar son iki saatte hızlandı

Hisse senedi piyasasında dolar/TL yükseliş ve riskten kaçışla tetiklenen kayıplar öğleden sonra hızlanarak BIST-100 endeksini %3.6 aşağı çekti. Güne düşüşle başlayan BIST-100 endeksi, seansın son iki saatinde kayıplarını hızla artırarak 1,152.7 puana kadar geriledi. Kapanış da günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. 27 Mart'tan bu yana en sert düşüşü kaydeden endeksteki beş hisse hariç tüm hisseler değer kaybetti. Bir aracı kurum yöneticisi, Haziran ayının son haftasında bu yana yabancı yatırımcıların hisse piyasasında net satış tarafında olduklarına dikkat çekerek, "Dört haftadır aralıksız süren yabancı satışların devam ettiğini tahmin ediyoruz. TL'de dün gece görülen atak ve bugün CDS'te görülen sıçrama çıkışı tetiklemiş olabilir. 1,170 önemli bir destek seviyesiydi ancak çok hızlı kırıldı" dedi. Bankacılık endeksi de günü %4.5 kayıpla 1,196.8 puandan tamamladı.