Dolar yükselişle açıldı

25 Ekim 2017

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.7363 seviyesinde. Dolar dün günü 3.7260'tan kapatmıştı.

Euro/TL 4,3947'den işlem görürken, euro/dolar 1.1759 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 58.38, altının ons fiyatı da 1273.61 dolardan işlem görüyor.

TL’de kayıplar artarak devam ediyor

Dolarda küresel güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler TL’yi baskılamaya devam ederken kur 3.73’ü aşarak iki haftanın zirvesine çıktı. Geçen haftayı 3.68 seviyelerinden tamamlayan kur, yeni haftaya 3.70 seviyesinden başladı. Dün ise 3.71 seviyelerinden açılan dolar/ TL, sonrasında 3.73’ü geçti.

Analistlere göre, kurun 3.71 seviyesinin üzerine yerleşip yerleşmeyeceği önemli olacak. Kur, bu seviyenin üzerine yerleşirse 3.75’e doğru ivme kazanmak isteyebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde ise 3.71 ve 3.70 bölgeleri en yakın destek konumunda. Satış baskısı için 3.70 altı kapanışların görülmesi gerekiyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şu şekilde:

14:30 - Türkiye - Ekim ayı reel kesim güven endeksi

14:30 - Türkiye - Ekim ayı kapasite kullanım oranı

11:00 - Almanya - Ekim ayı Ifo endeksi

11:30 - İngiltere - 3. çeyrek öncü GSYH

15:30 - ABD - Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

17:00 - ABD - Eylül ayı yeni konut satışları