Dolar yükselişle açıldı
ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler TL’yi baskılamaya devam ederken kur bu sabah ilk işlemlerde 3.73 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.7363 seviyesinde. Dolar dün günü 3.7260'tan kapatmıştı.
Euro/TL 4,3947'den işlem görürken, euro/dolar 1.1759 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 58.38, altının ons fiyatı da 1273.61 dolardan işlem görüyor.
TL’de kayıplar artarak devam ediyor
Dolarda küresel güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler TL’yi baskılamaya devam ederken kur 3.73’ü aşarak iki haftanın zirvesine çıktı. Geçen haftayı 3.68 seviyelerinden tamamlayan kur, yeni haftaya 3.70 seviyesinden başladı. Dün ise 3.71 seviyelerinden açılan dolar/ TL, sonrasında 3.73’ü geçti.
Analistlere göre, kurun 3.71 seviyesinin üzerine yerleşip yerleşmeyeceği önemli olacak. Kur, bu seviyenin üzerine yerleşirse 3.75’e doğru ivme kazanmak isteyebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde ise 3.71 ve 3.70 bölgeleri en yakın destek konumunda. Satış baskısı için 3.70 altı kapanışların görülmesi gerekiyor.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şu şekilde:
14:30 - Türkiye - Ekim ayı reel kesim güven endeksi
14:30 - Türkiye - Ekim ayı kapasite kullanım oranı
11:00 - Almanya - Ekim ayı Ifo endeksi
11:30 - İngiltere - 3. çeyrek öncü GSYH
15:30 - ABD - Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri
17:00 - ABD - Eylül ayı yeni konut satışları