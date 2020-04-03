ABD borsaları dün bu hafta içerisinde ikinci kez günün artıda kapattı. ABD'den gelen artılar haftanın son gününde iyimser bir havanın oluşması için yeterli olmadı. Bu sabah itibarıyla Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor.

Piyasalar, bugün yurt içinde sürpriz yapmayan enflasyon verisinin ardından yurt dışında ABD istihdam verisini takip edecek. ABD'de dün işsizlik başvurularının 6,6 milyon kişi ile rekor seviyeye çıkmasının ardından bugün de istihdamda düşüş yaşanması bekleniyor.

Dolar yükselişte; borsa yatay açıldı



Güne yukarı yönlü başlayan döviz piyasalarında Dolar/TL kuru 6,68 seviyelerinden; euro/TL ise 7,25 civarında el değiştiriyor. Küresel piyasalardaki karışık seyrin etkisiyle Borsa İstanbul güne yatay bir başlangıç yaptı. , BİST 100, açılışta yüzde 0,12 artışla 89 bin .614 puana yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasaların bugün takip edeceği ekonomi veriler şöyle:



10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü PMI



11.00 Euro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü PMI



11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü PMI



12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar



15.30 ABD, mart ayı istihdam raporu



16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI



17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı endeks

Petrol fiyatları 30 doların üzerini gördü



ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden Rusya ve Suudi Arabistan arasında üretimde kesintiye gitmeleri yönünde bir anlaşmaya varılmasını sağladığını kaydetti. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını 30 doların üzerine taşırken; bu sabah bir miktar gerileyen petrol fiyatları 28 dolardan işlem görüyor. Rusya cephesinden gelen açıklamada ise Enerji Bakanı Aleksander Novak, global petrol talebinin önümüzdeki birkaç ay içinde yükseleceğini umduğunu söyledi.



ABD ekonomisi ikinci çeyrekte şiddetli daralacak



Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte büyük olasılıkla keskin, şiddetli bir daralma yaşayacağını ve üçüncü çeyreğine başlarında da ekonominin biraz daha daralmaya devam edeceğini öngördüğünü bildirdi.



Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, çalışanları işlerinde tutmanın ekonomiyi koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için alınan tedbirler nedeniyle yaşanmakta olan resesyondan ekonomiyi çıkarmak için anahtar olduğunu söyledi.



Uluslarararası kredi derecelerdirme kuruluşu S&P Global, koronavirüs salgınına rağmen ABD'nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit etti.