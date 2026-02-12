Dolar zayıfladı, bakır fiyatları yükseldi

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve risk iştahının artması, endüstriyel metal fiyatlarını destekledi. Bu ortamda bakır başta olmak üzere birçok metal yükselirken, nikel tarafında kar satışları ve arz kaynaklı gelişmelerle geri çekilme görüldü.

Bakır fiyatlarındaki volatilite bir miktar duruldu

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, haftayı pozitif bir seyirle sürdürüyor. Güne yüzde 0,7 değer kazancıyla başlayan bakırın ton fiyatı 13.258 dolara ulaştı. 29 Ocak tarihinde 14.527,50 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran bakır fiyatlarındaki oynaklık (volatilite), o tarihten bu yana bir miktar durulmuş görünüyor.

Şanghay vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo hakim. Şanghay'da bakır fiyatları yüzde 0,4 oranında bir yükselişle ton başına 102.330 yuan seviyesine tırmandı.

Nikel ise yüzde 1,15 düşüşle 17.675 dolar/tondan işlem gördü. Bu gerilemede kar realizasyonlarının yanı sıra Endonezya'nın PT Weda Bay Nickel için madencilik kotasını azaltması etkili oldu.

Diğer metallerde yukarı yönlü tablo

Diğer metallerde ise genel olarak yukarı yönlü bir tablo oluştu. LME'de alüminyum yüzde 1,8 artışla 3.159,50 dolara, çinko yüzde 0,8 yükselişle 3.432,50 dolara çıktı. Kurşun yüzde 0,18 artarak 1.996,50 dolara, kalay ise yüzde 1 primle 50.150 dolara ulaştı.

Dolar endeksindeki zayıflama, ABD dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından emtiaları daha cazip hale getirirken, metal fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.