Dolar, zirve yürüyüşüne devam ediyor

Gün içerisinde 9,10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, TCMB'deki görev değişimi sonrası yurtdışı hacimsiz işlemlerde 9,18 zirvesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmenin ardından gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası'nda bazı görev değişikleri yapıldı.

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi ile başlayan ABD Doları'nın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenmesinin de etkisiyle Türk Lirası, dolar karşısında en fazla değer kaybına uğrayan para birimi durumunda.

TCMB'deki görev değişimi sonrası dolar/TL 9,1885 ve Euro/TL 10,6690 seviyelerine kadar yükseldi.

Para Politikası Kurulu yeni üyeleriyle faiz kararı için 21 Ekim'de toplanacak. 28 Ekim'de ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıklayacak.

Genelde yurtiçi yerleşikler kurdaki rekor seviyelerde döviz mevduatında satış yönünde hamle yapıyor. Bu hamleler kısa dönemli de olsa son iki haftada 3.4 milyar dolar satış olmuştu. Hafta başından bu yana 9 üzerine çıkan dolar/TL’de yurtiçi yerleşiklerin yoğun satışı bankacılar tarafından görünmüyor. Analistler yükselişine emin olduğunda zaten vatandaşların döviz mevduatında yeniden alıma geçme tavrı olduğu uyarısını yapıyor.