Dolar zirvede yatay, gözler Erdoğan'da

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının şahin politika adımlarının devam etmesi ve artan resesyon endişeleri risk iştahı zayıf.

Dolar endeksi 111,885 ile 20 yılın zirvesini yenilerken, parite Euro Bölgesi’nden gelen PMI verilerinin daralmaya işaret etmesiyle 0,98’in de altına indi. Euro/Dolar 0,9767 ile 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Yurt içinde ise TCMB'nin faiz indirimi ve bu döngüye devam edileceği beklentileri sonrası görece sakin.

Bu arada TCMB ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Değişiklik kredileri tahvil ile ilişkilendiren ve geçen ay yapılan kapsamlı düzenlemelerin ücretlere de vadeye göre düzenleme getirilmesini gerektirmesiyle yapıldı.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dün ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından gördüğü 18.40 zirvelerinde yatay seyrediyor.

Paritedeki harekete de bağlı olarak Euro/TL 18 seviyesinin altını test etti.

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 1 primli seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da ekonomi gündemli yapacağı toplantıdan gelecek açıklamalar izleniyor. Toplantıda, MIR kredi sistemi, Rusya ile yapılan anlaşmalar, Borsa İstanbul'daki son dalgalanma ve genel ekonomik durumun ele alınması bekleniyor.