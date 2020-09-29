Dolar zirveden uzaklaşamıyor

29 Eylül 2020

Dolar/TL bugün 7,77 - 7,85 aralığına işlem gördü. Piyasaların bugün odağında Yeni Ekonomik Program (YEP) vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla açıkladığı YEP için “Ana temaların her birini ayrı bir meydan okuma olarak görüyoruz” dedi. Yeni programda salgın sonrası toparlanan ekonominin yılı yüzde 0,3 büyüme ile tamamlayacağı, sonrasında hızlı toparlanacağı öngörülürken, salgına bağlı "kötümser senaryoda" ise ekonominin bu yıl yüzde 1,5 daralabileceği tahmin edildi. 2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'ın baz senaryosuna göre 2023 yılında ise ekonominin cari fazlaya geçmesi bekleniyor.

"Normalleşme adımları sürecek"

Bu arada Bakan Albayrak, salgın döneminde atılan adımların kademeli geri alınmasına, swap kanallarının ve aktif rasyonun gevşetilmesi ile başlandığını belirterek, "Normalleşme adımları önümüzdeki günlerde de önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Hem finansal istikrara hem de makroekonomik hedeflerimize katkı sağlayacak" diye konuştu.

“Kur yerine üretime, sanayiye odaklanmalıyız”

Öte yandan Yeni Ekonomi Program’ın (YEP) uygulanabilir, gerçekçi hedefler barındırdığını söyleyen gazeteci Hakan Güldağ, YEP sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ayaküstü yaptığı sohbeti şöyle aktardı: “Bakan Albayrak, Türkiye’nin göstergelerinin gayet iyi olduğunu ifade etti. Kura odaklanmak yerine sanayiye, üretime odaklandıklarını belirtti. ‘Kurda kontrolün sağlandığını’ ifade eden Albayrak, reel sektör cephesinde işlerin gayet iyi gittiğini vurguladı. Dünyadaki değişimle birlikte, bu süreçten, kur dahil en avantajlı çıkacak ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.”

‘Uçak vuruldu’ iddiası ile zirve yenilendi

Piyasaların açılmasıyla 7,8539 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, YEP sonrası ilk tepki olarak 7,83'e geriledi. Günün ortasında düşüş hızlanırken dolar/TL, gün için en düşük seviye olan 7,7765'e kadar indi. Dolar/TL gün sonuna doğru tekrar hareketlendi. Rus haber ajansı Tass’ta yer alan, Ermenistan’a ait Su-25 uçağının Türk F-16’sı tarafından düşürüldüğü iddiası, dolar/TL’nin 7,8572 zirvesine çıkmasına neden oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un iddiayı yalanlaması ile kur 7,83 seviyelerine doğru geriledi. Benzer şekilde Euro/TL de 9,2188'e çıktıktan sonra 9,20'ye indi.

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı