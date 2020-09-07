Dolar zirveden uzaklaşmadı, sıkılaştırma adımları izleniyor

07 Eylül 2020

Küresel piyasalarda dolarda güçlü bir görünüm olmamasına karşın dolar/TL güne tarihi zirve olan 7.46'nın hemen altında başlarken piyasalarda sıkılaştırma adımları izlenmeye devam ediliyor.

Saat 09:45 itibariyle; Dolar/TL, 7,4525 ve Euro/TL 8,8195 seviyelerinde başladı.

Geçen hafta yüksek enflasyon ortamında TL getirisinin yeterliliği sorgulanırken bu endişelerin döviz ve altın cinsi varlıklara yeni bir yönelim ve dolar/TL'de yeni bir baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı piyasalarca yakından izleniyor.

Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 92,98'e çıktı. Euro/dolar paritesi, geçen hafta gördüğü 1,20 seviyelerinin ardından düzeltme hareketiyle şu dakikalarda 1,18'in üzerinde dengelendi.

ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle işlem hacimlerinin bir miktar azalması bekleniyor.

Wall Street'te Cuma günü teknoloji hisseleri liderliğinde yaşanan satışların yeni hafta da ABD vadeli endeksleri üzerinde kendisini hissetirmeye devam ettiği görülüyor

Küresel piyasalarda ise bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

11.30 Euro Bölgesi, eylül ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri

Borsa haftaya yükselişle başladı