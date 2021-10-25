Dolar zirveden uzaklaştı

Dolar, büyükelçi gerginliğinin diplomatik bir krize dönüşmeyeceğine dair beklentiyle geriledi. Sabah 9,85 zirvesini gören ve ardından sınırlı düşüş gösteren dolar/TL, akşama doğru 9,55'in de altını test etti. Euro/TL ise 11,47 seviyelerinden 11,09 seviyelerine kadar geriledi.

Pozitif ayrışmanın yaşandığı borsa ise yüzde 0.88 primle 1492 puandan kapandı.

Sabah yüzde 20,50'nin üzerine çıkan 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 20,30 seviyelerine geriledi.

Haftaya kritik gündem maddesi ile başlayan yurt içi piyasada, 10 büyükelçi kararına yönelik gelişmeler izleniyor.

Büyükelçiliklerden açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçiye yönelik sert tepkisi ve istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki talimatı ardından, bu yönde atılacak adımlar merak konusu oldu.

Kabine toplantısı öncesinde ise konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD dahil bazı yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinden "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.